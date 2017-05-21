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شاهد: لحظة سقوط فتاة على قضبان قطار قادم

21/5/2017

تمكن ركاب بإحدى محطات قطار مترو الأنفاق بمدينة بوسطن الأمريكية، من إنقاذ فتاة فقدت وعيها وسقطت مغشيًا عليها فوق قضبان قطار أوشك على دخول المحطة.

وبحسب قناة سي بي إس بوسطن المحلية، وصحيفة ديلي ميل البريطانية،  سقطت أنيجا ليندر (18 عاما) على مسار القطار في محطة ساوث سوث ستاتيون، مغشيًا عليها وكانت حرارتها مرتفعة.

وهرع الركاب المتواجدون على الرصيف لإنقاذ الشابة قبل قدوم القطار بدقيقة واحدة فقط، ونجحوا في إبعادها عن مسار القطار، ونجت الفتاة بجروح طفيفة.

ونشرت أنيجا بعد ذلك عبر صفحتها على تويتر صورة لها وهي تمشي على عكازين كما أصيبت بالتواء في الكاحل و6 غرز فوق عينها اليمنى، معبرة عن سعادتها وامتنانها لمساعدة الركاب لها وقالت إنها محظوظة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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