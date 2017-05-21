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شاهد: سويسري يحطم رقما قياسيا في المشي على الحبل

21/5/2017

استطاع الرياضي السويسري صموئيل فولاري المشي على حبل مشدود طوله 1210 متراً، وذلك في إطار مشاركته في "مهرجان وادي ليفنت الدولي للرياضة الطبيعة" المقام في ولاية ملاطية شرقي تركيا.

وقال فولاري إنه سجل الرقم القياسي في المشي على الحبل المشدود التي قطعها المتسابقان، ناثان باولين و داني مينسيك بمسافة 1020 متراً في مدينة إيغلون جنوب شرقي فرنسا.

وأشار فولاري أنه كان يستهدف 1200 متر أو 1300 متر، حيث تمكن في ملاطية من السير مسافة 1210 متراً، وتابع "حققت هدفي".

وأضاف إنه شارف على السقوط عدة مرات، في وادي ليفنت على ارتفاع 240 متراً، لافتًا إلى أنه لو كانت ظروف الطقس جيدة لكان قد قطع مسافة أكبر، وتابع "إن مشكلتنا دائماً، هو عدم مصادفة طقس جيد".

وأشار إلى أن وادي ليفنت مكان جيد لممارسة العديد من الرياضات، مؤكداً أنه سيأتي مرة أخرى إليه.

المصدر : الأناضول
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