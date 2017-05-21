شاهد: دارج ينجو بأعجوبة من حادث سير مميت

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات تحبس الأنفاس لدارج ينجو من الموت بأعجوبة بعدما أطاحت سيارة بدراجته على الطريق في مدينة سيفرسكايا، جنوب غرب روسيا.

وأظهرت اللقطات التي رصدتها كاميرات المراقبة، سائق سيارة يقف بمركبته عند منحنى الطريق لعبور تقاطع إلى الحارة الأخرى، غير مبالِ تمامًا بالدراجة التي مرت أثناء دورانه فصدمها بقوة وأطاح بها في الهواء لتسقط في حديقة مجاورة.

ولحسن حظ الشاب الدارج أن سقط مصطدما بغطاء محرك سيارة أخرى متوقفة على جانب الطريق، قبل أن تطير دراجته وتسقط على الأرض بقوة.

ونجا الشاب المحظوظ بجروح طفيفة، وبدا يسير بصعوبة على قدميه عقب الحادث، بينما ركض المارة والسائقون على الطريق لمساعدته، ولم يتضح ما إذا كانت الشرطة تحقق في الحادث أم لا.