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منوعات|الصين

شاهد: إنقاذ طفل من الغرق في اللحظات الأخيرة

21/5/2017

نشر موقع "لايف ليك" لقطات مروعة ترصد لحظة إنقاذ طفل من الغرق في حوض سباحة في اللحظات الأخيرة.

وظهر الطفل الصغير وهو يستمتع باللعب واللهو في حوض السباحة بمقاطعة شاندونغ الصينية، مع وجود طوق بلاستيكي معبأ بالهواء حول خصره لحمايته من الغرق وليبقى عائمًا فوق الماء، لكنه دفع رأسه للأمام فجأة فانقلب رأسًا على عقب في الماء، ولم يكن أحد من الموظفين موجودا بالغرفة.

ورصدت كاميرات المراقبة اللقطات المروعة وظهر فيها الطفل يكافح جاهدًا لإنقاذ نفسه بعدما أصبحت رأسه بالكامل في الماء وساقاه لأعلى يحركهما في شتى الاتجاهات حتى كاد يحتضر.

وظل الطفل هكذا يكافح لأكثر من 72 ثانية قبل أن يلمحه أحد الموظفين بالمصادفة ويهرع الجميع لإنقاذه وسحبه خارج المياه، وشدد الموقع على ضرورة مراقبة الأطفال في مثل تلك المواقف التي قد تكون حياة أحدهم أقل ثمن حين تغيب الرقابة على الصغار.

المصدر : الجزيرة مباشر + لايف ليك
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