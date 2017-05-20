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شاهد: كعكات ترمب تُقابل باستهجان الزبائن

20/5/2017

وجدت كعكات تم تصميمها على شكل وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، استهجانا من زبائن محل حلويات في نيويورك، وقال معظم الزبائن إنهم لم "يستطعمونها ".

وافتتحت سارة سيلفرمان محلا لبيع "كب كيك " في أبريل 2016 وكانت تفكر في جعل محلها مميزا بحلويات تختلف عن المحلات الأخرى، فجاءت بفكرة صنع الحلويات على شكل وجوه مشاهير، وبما أن التوقيت جاء متزامنا مع " حمى " انتخابات الرئاسة الأمريكية كان رواد الوجوه التي تم تشكيلها دونالد ترمب ومنافسته هيلاري كلينتون.

تقول سارة إن التوقيت كان مثاليا، حيث استقطبت الكعكات التي تم تشكيلها على شكل وجه ترمب وهيلاري كلينتون، جمهور الفريقين، وقد وجدت ضالتها لدى أنصار الجمهوريين والديمقراطيين والذين تنافسوا في حلبة "لذيذة الطعم" بعيدا عن صناديق الاقتراع.

تقول سيلفرمان، إن ترمب لا يزال واحدا من أفضل "مبيعاتها" من الكعكات حتى بعد الانتخابات، ولكن الناس لا يشترون الكوكيز لتناولها مثل أي حلويات أخرى، بل ليأكلوها "بطريقة الوحش" أو لرميها، وقالت إن الكثير من الزبائن يرسلون لها مقاطع فيديو توضح ذلك.

توضح سارة أن المحل يصنع حوالي 40 "كعكة ترمبية" في اليوم وهو ما يتطلب عملا شاقا ووقتا طويلا ،تشكل عملية رسم وجه ترمب عليها العملية الأصعب.

ويقوم المحل بصنع العديد من أنواع الحلويات، غير أن كعكة الوجوه والتي تباع بحوالي 16 دولار اللقطعة، تمثل الجزء الأكبر من أعمال المحل، وتقوم سارة بعمل أشكال الوجوه للعديد من وجوه المشاهير الآخرين ، لكن يظل ترمب أبرزهم وأكثرهم إثارة للاهتمام.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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