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شاهد: سحق سائق دراجة نارية على "حائط الموت" في الهند

19/5/2017

أظهر شريط فيديو لحظة سحق سيارة لسائق دراجة نارية أثناء عرض على حلبة "حائط الموت" في الهند.

وكان الشاب الهندي جيتو بانكار (26 عاما) يقود دراجة نارية على حلبة "حائط الموت" عندما سقطت عليه سيارة كانت تسير على الحلبة في نفس الوقت.

ونقل جيتو الذي لم يكن يرتدي خوذة أثناء قيادة الدراجة النارية، إلى المستشفى ولكنه توفي لدى وصوله.

من جانبها قامت الشرطة الهندية باعتقال كلا من منظم العرض وسائق السيارة.

ويعتبر حائط الموت عرض شعبي في الهند يضم حلبة على شكل مخروط عمقها بين 20 و 40 قدم ومصنوعة من ألواح خشبية تقدم عليه السيارات والدراجات النارية عروضا جماهيرية.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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