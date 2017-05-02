شاهد: مقاتلة تحطم مدرج الإقلاع

تسببت مقاتلة من الحرب العالمية الثانية في تحطيم جزء من مدرج خلال عرض جوي.

وكانت الطائرة من طراز WZ507 تستعد للإقلاع أمام مئات المتفرجين في مطار "هالفينى غرين" بالقرب من "ولفرهامبتون" بعد ظهر الأحد الماضي، عندما أسرع الطيار بها فجأة، مما تسبب في احتكاك المحرك النفاث القوي للطائرة بالمدرج وتكسير قطع ضخمة منه وتطايرها في الهواء.

ولم تصب الطائرة رغم ذلك بأي أضرار وأقلعت دون مشاكل، لكنها تركت المدرج محطما .

وقال أحد شهود العيان "أعتقد أن هناك بعض الحماس الزائد من جانب الطيار". ولا يتحمل مدرج المطار الصغير إلا الطائرات الصغيرة، ويعتقد أن قرب المحرك من أرض المدرج كان سببا في تحطمه.

ودخلت المقاتلة وهي بريطانية تم تطويرها خلال الحرب العالمية الثانية. دخلت الخدمة في سلاح الجو الملكي البريطاني عام 1945 واستخدمت في الخطوط الأمامية للعمليات القتالية حتى عام 1953.