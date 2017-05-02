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منوعات|المكسيك

شاهد: مدينة مكسيكية تكرم "الحمار" وتحتفي به في عيد العمال

2/5/2017

نظمت بلدة أوتومبا القديمة في المكسيك احتفالا مميزا باليوم السنوي للحمار والذي يوافق عيد العمال أيضا في الأول من مايو.

واحتفل المكسيكيون في البلدة القديمة التي تعود إلى القرن السادس عشر باليوم السنوي للحمار "مهرجان الحمير" حيث يكرم في هذا اليوم الحمار لتحمله العمل الشاق ومساهمته في إنتاج بعض المشروبات التي تشتهر بها المنطقة.

المهرجان مشهور في أنحاء البلاد، حيث يتدفق الكثير من المكسيكيين على البلدة الصغيرة لمتابعة احتفالات اليوم وفعالياته مثل بولو الحمير ومسابقة اختيار ملكة جمال الحمير " مس دونكي ".

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كان أحد الضيوف المميزين في الاحتفال هذا العام وكان حاضرا بقوة من خلال "عرض الأزياء" المصاحب للمهرجان.

ويعكس جو المهرجان، المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد في العالم وتقلباته، حيث تجد التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مسارا لها في المهرجان.

بدأ مهرجان "الحمار السنوي" انطلاقته لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما في أوتومبا، حيث يعتمد سكان هذه البلدة الريفية اعتمادا كبيرا على هذه الحيوانات في العمل ، وقرروا أنها تستحق فعلا الاحتفال والاحتفاء بها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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