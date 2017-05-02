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شاهد: عملية إنقاذ مثيرة لرضيع أوشك على الغرق في أمريكا

2/5/2017

هرع أمريكيون لنجدة أب وطفليه حاصرته المياه داخل سيارته في فيضانات عارمة بولاية تكساس الأمريكية.

وجرفت المياه سيارة الأب وقلبتها رأسا على عقب وحوصر داخلها هو وابناه أحدهما رضيع وبدأت في غمر السيارة بالكامل.

وأظهر فيديو عملية الإنقاذ المثيرة التقطه أمريكي يدعى "توم ميتشيل" ، وكذلك محاولة أشخاص عدة تجمعوا حول السيارة فتح أبوابها لإنقاذ من بداخلها.

ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص وهو يهرع حاملا على يديه رضيعا ولا تبدو عليه أي مظاهر للحياة.

وترك ميتشيل على الفور هاتفه المحمول وبدأ في عمل إنعاش قلبي ورئوي للرضيع لجعله يتنفس مرة أخرى.

وذكرة محطة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية أن الأب وابنيه نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج وحاليا يتعافون من الإصابات التي ألمت بهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أمريكية
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