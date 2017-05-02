شاهد: عملية إنقاذ مثيرة لراكب أمواج ظلّ عالقا لأكثر من 30 ساعة

عثر خفر السواحل البريطاني على أحد ممارسي رياضة ركوب الأمواج على بعد نحو 21 كيلومترا عن الشاطئ بعدما فُقد قبالة ساحل أسكتلندا.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الرجل ويدعى ماثيو برايس (22 عاما) من مدينة جلاسكو أصبح مفقودا بعدما توجه صباح الأحد لركوب الأمواج عند شاطئ قرب كامبلتاون قبالة الساحل الغربي الأسكتلندي ما استدعى عملية بحث واسعة.

وعثرت طائرة هليكوبتر للإنقاذ على برايس مساء الاثنين وكان لا يزال متشبثا بلوح ركوب الأمواج، بعدما أمضى أكثر من 30 ساعة في البحر.

وقالت دون بتري من غرفة عمليات خفر السواحل في بلفاست بأيرلندا الشمالية التي نسقت عملية البحث "كان الأمل يخبو في العثور على راكب الأمواج سالما بعدما أمضى كل هذا الوقت في المياه ومع اقتراب الليل كنا نشعر بقلق عميق".

وأضافت أن الشاب كان مجهزا بجميع الملابس الضرورية بما في ذلك حلة مطاطية، مشيرة إلى أن هذا الأمر ربما ساعده على البقاء حيا كل هذه الفترة في البحر.

وقالت إنه كان يعاني من انخفاض حرارة جسمه لكنه لم يفقد الوعي، وقد نقل جوا إلى مستشفى في بلفاست.