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شاهد: طائرة تتحول إلى حلبة ملاكمة بين راكبين

2/5/2017

نشبت معركة قوية بين راكبين على متن طائرة يابانية تبادلا خلالها اللكمات.

وحاولت إحدى المضيفات التدخل لإنهاء المعركة دون جدوى، كما أصيب الركاب بالرعب. ويظهر فيديو  للواقعة صوت الركاب وهم يطالبون الرجلين التوقف، كما بكى أحد الأطفال في الخلفية.

وعندما بدا أن المعركة توقفت، عاد الرجل الذي يرتدي قميصا زاهيا مرة أخرى إلى الممر لاستئنافها من جديد.

وذكرت اليابان أن رجلا امريكيا يبلغ من العمر 44 عاما اتهم بالاعتداء على آخر بعد مشادة بينهما على متن طائرة في مطار ناريتا الدولي ليلة الاثنين. وأن الحادث وقع قبل أن تغادر الطائرة إلى لوس أنجليس.

في حين نقلت قناة "فوجي" عن الشرطة قولها إن الراكب الأمريكي كان في حالة سكر وبدأ في التصرف بطريقة جامحة.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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