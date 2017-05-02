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شاهد: رضيعة تولد برأس إضافية في بطنها

2/5/2017

تمكن أطباء من فصل توأم طفيلي عن رضيعة في عملية معقدة مدتها أربع ساعات في مستشفى "جيه كيه لوني" في مدينة جايبور عاصمة ولاية راجستان الهندية.

وكان التوأم الطفيلي عبارة عن رأس ملحقة ببطن الرضيعة بلا آذان أو عيون، كما كان للرضيعة يد ثالثة.

وقال الجراحون إن الرأس الإضافية كانت تحرم الرضيعة من المغذيات الحيوية اللازمة لتنميتها الصحية.

وقيل لوالدة الرضيعة قبل ذلك إنها حامل في توأمين، لكنها لم تكن تدري أن أحدهما غير مكتمل النمو.

وأوضحت الدراسات الطبية أن حالات التوائم الطفيلية نادرة ويعتقد أن نسبتها تمثل واحد لكل مليون ولادة فقط.

وقال الدكتور برافين مارثور، من وحدة طب الأطفال بالمستشفى: "هذه واحدة من أندر حالات التوائم الطفيلية".

وتتعافى الرضيعة حاليا بشكل جيد، ومن المتوقع أن تخرج من المستشفى في وقت لاحق هذا الأسبوع.

والتوائم الطفيلية تحدث عادة نتيجة لتأخير في فصل الأجنة أثناء الحمل. وهي تتشكل عندما يحافظ أحدهما على تطور مهيمن على حساب الآخر.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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