شاهد: إندونيسيون ينقذون قردا نادرا من فصيلة إنسان الغاب

تمكن نشطاء إندونيسيون من دعاة حماية البيئة من إنقاذ قرد أمهق نادر من فصيلة إنسان الغاب من الأسر في جزيرة كاليمانتان شمالي البلاد.

واحتجز السكان المحليون في الجزيرة القرد وهي أنثى صفراء الشعر وزرقاء العينين وتبلغ من العمر خمسة أعوام.

وتشيع في هذه المنطقة عمليات إزالة للغابات من قبل أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين والشركات الزراعية ما يهدد حياة عشرات الكائنات الحية ومواطنها الطبيعية.

وقام فريق من منظمة "بورنيو أورانجوتان سيرفايفال" بفحص إنسان الغاب.

وقالت المنظمة إن هناك فرصة جيدة لإطلاقها في البرية قريبا.

وقرد إنسان الغاب، الذي يصنفه الصندوق العالمي للحياة البرية بأنه في خطر شديد للانقراض موطنه الأصلي إندونيسيا وماليزيا.