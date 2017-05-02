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شاهد: إندونيسيون ينقذون قردا نادرا من فصيلة إنسان الغاب

2/5/2017

تمكن نشطاء إندونيسيون من دعاة حماية البيئة من إنقاذ قرد أمهق نادر من فصيلة إنسان الغاب من الأسر في جزيرة كاليمانتان شمالي البلاد.

واحتجز السكان المحليون في الجزيرة القرد وهي أنثى صفراء الشعر وزرقاء العينين وتبلغ من العمر خمسة أعوام.

وتشيع في هذه المنطقة عمليات إزالة للغابات من قبل أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين والشركات الزراعية ما يهدد حياة عشرات الكائنات الحية ومواطنها الطبيعية.

وقام فريق من منظمة "بورنيو أورانجوتان سيرفايفال" بفحص إنسان الغاب.

وقالت المنظمة إن هناك فرصة جيدة لإطلاقها في البرية قريبا.

وقرد إنسان الغاب، الذي يصنفه الصندوق العالمي للحياة البرية بأنه في خطر شديد للانقراض موطنه الأصلي إندونيسيا وماليزيا.

المصدر : رويترز
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