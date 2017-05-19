شاهد: مصاب بمتلازمة داون يعمل بالعلاقات العامة في مستشفى

تعاقدت مستشفى بوسطن للأطفال في الولايات المتحدة مع مصاب بمتلازمة داون بدوام كامل في سابقة هي الأولى من نوعها في المستشفى.

ويعمل المصاب بمتلازمة داون ناثان سيمونز (28 عاما) بدوام كامل في المستشفى بعد أن لاحظ مديروه حماسته وسرعة استجابته لتوجيهات العمل، حينما كان يعمل بدوام جزئي.

ويقوم ناثان، حسب تقرير لشبكة CBS الأمريكية بالتواصل مع العائلات والقيام بالأعمال المكتبية خلال عمله في المستشفى.

ويقول ناثان "أحب هذا العمل جدا، وأحب الأشخاص الذين يأتون إلى هنا ويعطونني آراء إيجابية".

وينصح المصابين بمتلازمة داون قائلاً: "اعملوا بجد وستحصلون على ما تريدون".