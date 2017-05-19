شاهد: جدل حول اكتشاف سفينة فضاء عملاقة في القطب الجنوبي

زعم مواطن روسي عثوره على دليل على أن سفينة فضاء عملاقة قادمة من خارج كوكب الأرض سقطت واستقرت في قارة أنتركتيكا المتجمدة في القطب الجنوبي، وأدى ذوبان الجليد حاليا إلى ظهورها مجددا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن فالنتين ديغتريوف الذي وصفته بأنه متخصص في اصطياد الأجسام الغربية نشر صورا على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قام بالتقاطها باستخدام خدمة صور "غوغل إيرث" ظهر فيها جسم غريب في المنطقة المتجمدة الجنوبية.

وأوضحت الصحيفة أن الفيديو والصور التي نشرها المواطن الروسي بعنوان: "سفينة فضاء عملاقة في أنتركتيكا" حققت نسبة مشاهدة عالية وظهرت فيها ما قال المواطن الروسي أنها سفينة فضائية عملاقة يبلغ طولها 1900 قدم، فيما رجح متابعون لحساب صائد الأجسام الغريبة الروسي بأن الصور ربما تكون عبارة عن بروز لقمة صلدة لجبل صخري انحسر عنه الجليد.