شاهد: "بطة" وصغارها يضلون طريقهم إلى حمام سباحة

ضلت بطة وصغارها طريقهم ليجدوا أنفسهم في حمام سباحة.

وعثر على البط الصغير صباح يوم السبت الماضي من قبل العاملين المندهشين في مسبح "بورتيشيد ليدو" بمقاطعة سومرست في بريطانيا.

وقضى فريق من 12 متطوعا وسباحا وناقلا 45 دقيقة في محاولة لإخراج البط من الماء إلى الأرض الجافة. واستطاعوا بالفعل إقناعهم بالخروج ورعايتهم حتى وصلوا إلى مكان آمن في بحيرة مجاورة.

وقال باربرا تاتشر، من جمعية بورتيشيد: "كان تحديا كبيرا. تمكنا من إخراجهم من الماء وكنا نحاول الإمساك بهم في صندوق، لكنهم عادوا. في النهاية فتحنا بابا للخروج ورأت الأم ذلك وخرجت، وتبعها صغارها. كان ذلك جميلا وعظيما".