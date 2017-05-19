تعرف على المصروفات المدرسية لنجل ترمب الأصغر

أعلنت ميلانيا ترمب زوجة الرئيس الأمريكي أن ابنها بارون البالغ من العمر 11 عاما سيذهب إلى مدرسة أسقفية بولاية ميريلاند بمصروفات سنوية 38.5 ألف دولار.

وكانت ميلانيا تعيش ببرج زوجها الملياردير الأمريكي بولاية نيويورك رغم انتقال ترمب للعيش في البيت الأبيض إلا أنها بقيت برفقة ابنها بارون نظرا لوجود مدرسته بولاية نيويورك.

وكان ترمب قد أعلن أن زوجته وابنه سينضمان إليه في البيت الأبيض بمجرد انتهاء العام الدراسي الحالي لبارون

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بارون سيلتحق بالمدرسة الأسقفية "أندرو في بوتوماك"، الموجودة بولاية ميريلاند.