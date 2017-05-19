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تعرف على المصروفات المدرسية لنجل ترمب الأصغر

مدرسة بارون ترمب المرتقبة في ميريلاند
مدرسة بارون ترمب المرتقبة في ميريلاند
19/5/2017

أعلنت ميلانيا ترمب زوجة الرئيس الأمريكي أن ابنها بارون البالغ من العمر 11 عاما سيذهب إلى مدرسة أسقفية بولاية ميريلاند بمصروفات سنوية 38.5 ألف دولار.

وكانت ميلانيا تعيش ببرج زوجها الملياردير الأمريكي بولاية نيويورك رغم انتقال ترمب للعيش في البيت الأبيض إلا أنها بقيت برفقة ابنها بارون نظرا لوجود مدرسته بولاية نيويورك.

وكان ترمب قد أعلن أن زوجته وابنه سينضمان إليه في البيت الأبيض بمجرد انتهاء العام الدراسي الحالي لبارون

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بارون سيلتحق بالمدرسة الأسقفية "أندرو في بوتوماك"، الموجودة بولاية ميريلاند.

المصدر : ديلي ميل
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