بالصور: ملك هولندا يكشف عن وظيفته السرية

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف ملك هولندا وليم ألكسندر، عن وظيفته السرية التي ظل يزاولها طيلة 21 عامًا بجانب مهامه الملكية دون أن يعلم عنها الرأي العام شيئاً.

وصرح الملك لصحيفة "التليجراف" البريطانية أنه يعمل طيارًا مدنيًا، طوال هذه المدة ومنذ تنصيبه ملكاً على البلاد مؤكداً أنها هواية ووسيلة للتخلص من أعباء الحكم وليست مجرد وظيفة هدفها جنى المال.

وأشار الملك "ألكسندر" إلى أنه كان يقود الطائرة بمعدل مرتين خلال الشهر، دون أن يتم اكتشاف سره.

ملك هولندا أثناء عمله طيارا

وذكرت الصحيفة أن الظروف قد ساعدت الملك على إبقاء سره مخفياً بسبب الاجراءات الأمنية التي فرضتها الكثير من دول أوربا ومنها هولندا بعد أحداث 11 سبتمبر، والتي تؤكد على منع فتح كبينة القيادة خلال تحليق الطائرة ومنع الركاب من رؤية قائدها طوال الرحلة.