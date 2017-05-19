انتحار مغني الروك الأمريكي كريس كورنيل

قال مكتب الطب الشرعي في مقاطعة وين الخميس إن مغني الروك الأمريكي كريس كورنيل قائد فريق ساوند جاردن توفي بعد انتحاره شنقا.

وعثر على كورنيل المولود في سياتل ميتا في حمام غرفته بفندق في ديترويت مساء الأربعاء بعد ساعات من إحياء ساوند جاردن حفلا في المدينة.

وقال مكتب الطب الشرعي في بيان بعد أن أجرى تشريحا مبدئيا للجثة "تحدد سبب الوفاة بأنه انتحار شنقا. لم يكتمل تقرير التشريح بعد".

وذكر بريان بومبري وكيل كورنيل في وقت سابق أن وفاة المغني كانت "مفاجئة وغير متوقعة".

وذكر متحدث باسم شرطة ديترويت أن أحد أصدقاء كورنيل استدعى أفراد الشرطة إلى الفندق قرب منتصف الليل.

وقال المتحدث دان دوناكاوسكي "عندما دخل الضباط إلى الغرفة وجدوا كريس كورنيل ملقى في الحمام… وقد فارق الحياة".

وكان كورنيل قد كتب في تغريدة على تويتر في وقت سابق الأربعاء "أخيرا عدت إلى مدينة الروك".

وكتب في تدوينة على فيسبوك يوم الثلاثاء قائلا "أكثر شيء أتطلع إليه، لأني أقوم بجولات كثيرة ولاسيما في العامين الأخيرين بمفردي، هي الصداقات الحميمة".