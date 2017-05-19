الاتحاد الأوربي يغرم فيسبوك 122 مليون دولار بسبب واتساب

فرض الاتحاد الأوربي، غرامة مالية على شركة "فيسبوك" الأمريكية قدرها 110 ملايين يورو (122.5 مليون دولار) لتقديمها معلومات مضللة حول صفقة الاستحواذ على تطبيق "واتساب" خلال عام 2014.

وذكرت المفوضية الأوربية -وفق ما نقلته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية- أنها فرضت الغرامة "المناسبة" على الشركة التكنولوجية لترسل إشارة واضحة بأن كل الشركات يجب أن تمتثل لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوربي.

وكانت شركة فيسبوك أبلغت المفوضية الأوربية عندما استحوذت على تطبيق الرسائل الشهير "واتساب" في 2014، أنها لن تكون قادرة على مطابقة حسابات المستخدمين على المنصتين (واتساب وموقع فيسبوك) إلا أن الشركة الأمريكية فعلت ذلك.

واكتشفت المفوضية الأوربية أن العاملين بفيسبوك كانوا على علم في 2014 بأنه يمكن تقنيا ربط أرقام الهواتف على واتساب بهويات المستخدمين على موقع فيسبوك، الأمر الذي يناقض تصريحاتهم العلنية آنذاك.

وأشارت المفوضية إلى أن الغرامة كان يمكن أن تصل إلى ضعف ما تم إقراره، لأن سلطات المنافسة الأوربية قادرة على تغريم الشركات التي تخرق القانون 1% من عائداتها السنوية -276 مليون دولار بالنسبة لفيسبوك- إلا أن المفوضية أشارت إلى إنها أخذت في الاعتبار تعاون الشركة خلال التحقيق.

وأضافت المفوضية أن القرار يرسل إشارة واضحة للشركات التي يجب عليها الامتثال لكل نواحي قوانين الاندماج في الاتحاد الأوربي، بما في ذلك الالتزام بتقديم معلومات صحيحة.

جدير بالذكر أن جهة حكومية فرنسية متخصصة في مراقبة البيانات غرمت فيسبوك، الثلاثاء الماضي، 150 ألف يورو لفشلها في منع المعلنين من الوصول إلى بيانات المستخدمين.