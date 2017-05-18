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منوعات|مصر

شاهد: حلاق مصري يلعب بالنار فوق رؤوس الزبائن

17/5/2017

اللعب مع النار ليس مجرد تعبير لدى الحلاق المصري محمد حنفي الذي يستخدم النار في تصفيف شعر زبائنه في منطقة شبرا الخيمة بالقاهرة.

وقال حنفي إنه دائما يحرص على مواكبة أحدث صحيات الموضة في قصات الشعر، وإنه يقلد حلاقا باكستانيا يستخدم النار هو الآخر في تصفيف الشعر.

وأضاف أن استخدام النار في فرد الشعر يمنع تساقطه كما يؤدي إلى استمرار فرده لمدة أطول ويحافظ على لون الشعر.

وأوضح أنه كان قلقا في بداية استخدامه لهذه الطريقة، حيث كان من الصعب في البداية إقناع العملاء باستخدام النار في شعرهم، لكن الأمر صار أكثر سلاسة فيما بعد.

ويقول حنفي إن استخدام النار في فرد الشعر يناسب الشعر الكثيف بشكل أكبر لأنه أكثر تحملا للحرارة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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