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شاهد: تقديس ماعز بعين واحدة في الهند

18/5/2017

اتجه عدد من سكان ولاية آسام الهندية إلى تقديس ماعز ولد بعين واحدة كان يتوقع وفاته في غضون أيام من ولادته، لكن ما حدث خالف التوقعات.

وولد "الماعز المقدس" بعين واحدة في العاشر من مايو/أيار في ولاية آسام الهندية ويعاني من حالة مرضية تسمى التحام العينين وهو نوع نادر من العيوب الخلقية.

وتحدث حالة التحام العينين ما بين 16 ألف ولادة في الحيوانات، وتوقع أطباء بيطريون وفاة صغير الماعز في غضون أيام قليلة من ولادته.

ووفقا لسكان القرية فإن الماعز أصبح حيوانا مقدسا عند عدد منهم، وبدأ عدد كبير من الأشخاص التوجه إلى القرية لرؤيته.

ويقول صاحب الماعز مخوري داس: "الأمر أشبه بمعجزة فالناس تأتي إلى المكان لرؤية صغير الماعز"، مضيفا: "قالوا لي إنه سيموت في غضون أيام قليلة ولكن هذا لم يكن صحيحا".

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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