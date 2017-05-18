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شاهد: القط "عمر" ينافس على لقب الأطول في العالم

18/5/2017

قالت صاحبة قط يدعي "عمر" إن موسوعة غينيس للأرقام القياسية طلبت منها البدء في إجراءات تسجيل قطها كأطول قط في العالم.

ونشرت الشبكة الأسترالية السابعة  قصة أطول قط فى العالم ويدعي "عمر"؛ حيث وصل طوله إلى 120 سم، وبلغ وزنه 14 كيلوغراما.

وقالت ستيفاني هيرست، صاحبة القط، إن موسعة غينيس تواصلت معها للبدء فى إجراءات تسجيل القط كأطول قط فى العالم حيث إن آخر تصنيف كان لقط يبلغ طوله 118 سم.

وذكرت هيرست أن القط الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات يقضي معظم وقته في القفز، ويحاول تجنب الأضواء.

وأضافت أنه قطها أصبح فى حجم الكلب، وأصبح متعبا جدا خلال حمله، مؤكدة أن طعامه المفضل هو لحم الكانغارو الخام.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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