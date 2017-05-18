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شاهد: اختر نعشك في معرض لمستلزمات الجنازات

18/5/2017

شاركت عشرات الشركات ومتعهدو الجنازات في العالم في معرض لمستلزمات الجنازات بمدينة هونغ كونغ الصينية.

وكان من أبرز المعروضات نعوش صديقة للبيئة مصنوعة من الورق. وقال صاحب إحدى الشركات، التي تعرض هذا النوع من النعوش، إن منتجاته تشهد رواجا كبيرا في أوربا وأستراليا وجنوب أفريقيا.

وأشار إلى أن هناك سوقا واعدة في آسيا تنتظر بائعي النعوش بالنظر إلى ارتفاع أعمار الكثير من السكان، وخصوصا في الصين واليابان.

كما عرضت شركات أخرى آخر ما وصلت إليه فنون وضع المكياج وترميم وإعادة بناء الجثث المشوهة، بالإضافة إلى أفكار جديدة لشواهد القبور والزهور.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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