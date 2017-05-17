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شاهد: تحطيم الرقم القياسي في السير على الحبل فوق الماء

17/5/2017

استطاع 3 أشخاص تحطيم الرقم القياسي العالمي للسير على أطول حزام من النايلون فوق الماء.

والأشخاص الثلاثة هم صامويل فولري من سويسرا، تيجمن فان ديرين من هولندا و لوكاس إرملر من ألمانيا، حيث استطاعوا الحفاظ على توازنهم بكل سهولة، حتى في الأجزاء التي كان فيها الحبل رفيعا للغاية.

وتناوب الرجال الثلاثة السير على الخط فوق بحيرة كالتيرر الإيطالية.

وبلغت مسافة السير التي قطعها الثلاثة نحو 750 مترا واستغرق تيمجن ساعة واحدة لقطعها، فيما استغرق صامويل 45 دقيقة، أما لوكاس فقد استغرق 25 دقيقة لتحطيم رقم قياسي عالمي صعب للغاية.

وقال صامويل (35 عاما) "كان من المدهش كسر الرقم القياسي. لقد كان هذا أطول خط فوق الماء على الإطلاق. الرقم القياسي يحسب عندما يمشي الشخص على الخط كاملا دون السقوط أو الجلوس، نحن الثلاثة قمنا بهذه المهمة. كانت المشاعر إيجابية للغاية، لأن الجميع كان داعما ومهتما جدا بما كنا نقوم به".

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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