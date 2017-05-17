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شاهد: بيع قرطين من الماس بـ57 مليون دولار في مزاد بجنيف

17/5/2017

بيع قرطان من الماس بـ57 مليون و118 ألف فرنك سويسري (57 مليون دولار و425 ألف دولار)، في مزاد بدار مزادات سوثبي في جنيف.

ويتخذ القرطان شكل الكمثرى، وأحدهما لونه وردي والآخر أزرق، وقد بيعا لمشتر لم يعلَن اسمه في المزاد الذي عقد الثلاثاء.

ويُطلق على القرطين اسما "أبولو" و"أرتميس"، ويعدا من أهم الأقراط التي تم بيعها في مزادات على الإطلاق.

وعرض القرطان بشكل منفصل في دار المزادات، لكنهما بيعا لنفس المشتري، الذي لم يكشف عن اسمه.

وكانت ألماسة وردية حجمها 59.60 قيراطا قد بيعت برقم قياسي بلغ 71.2 مليون دولار في مزاد في هونغ كونغ الشهر الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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