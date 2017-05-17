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شاهد:سائق يطيح بدراج ويهرب من مكان الحادث

17/5/2017

فقد سائق السيطرة على سيارته وانحرف بها إلى جانب الطريق ليصدم سيارة أخرى ثم يطيح بمراهق كان راكبا على دراجة.

لكن ليس ذلك هو السيء في الأمر فقط بل الأسوأ هروبه من مكان الحادث حتى دون أن يطمئن على ضحيته.

وكان جوني والش، 14 عاما، يركب دراجته على الرصيف عندما ضربته سيارة "فورد" بعد أن انحرفت عن الطريق.

ولم يتوقف سائق السيارة لمعرفة ما إذا كان المراهق على ما يرام أم لا وبدلا من ذلك انطلق بسرعة مفرطة في مقاطعة باسكو بولاية فلوريدا الأمريكية.

ونجا المراهق "والش" من الحادث وأصيب بإصابات طفيفة، وقال لوسائل إعلام محلية "حاولت تفادي السيارة والخروج من الطريق".

وكتبت زوجة صاحب الشاحنة التي اصطدمت بها السيارة في البداية "إذا لم تكن شاحنة زوجي موجودة هناك لإبطاء السيارة، أعتقد أنه كان يمكن أن يكون هناك أطفال قتلى والمزيد من الدمار اليوم".

المصدر : الجزيرة مباشر + ميرور
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