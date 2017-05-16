شاهد: مقهى في القاهرة لأصحاب الدراجات النارية

صار بوسع عُشاق الدراجات النارية في القاهرة الخروج إلى مقهى يجلسون فيه مع دراجاتهم ويشعرون بألفة يقولون إنهم يفتقدونها إلى حد ما في شوارع العاصمة المصرية.

ويتيح مقهى (بايكرز جوينت) في حي الزمالك بالقاهرة لعُشاق الدراجات النارية الحصول على بعض الراحة وتناول ما يحلو لهم من مأكولات ومشروبات بينما يجري فنيون عمليات صيانة لدراجاتهم.

وقال مهند الشايب صاحب المقهى إن فكرة المقهى جاءت لتوفير خدمة متكاملة لأصحاب الدراجات النارية.

ويقول أصحاب الدراجات النارية إن مستخدمي الطرق الآخرين لا يفهمونهم وينظرون لدراجاتهم القوية على أنها مصدر إزعاج صاخب.

ويأمل عُشاق تلك الدراجات أن يسهم المقهى في تصحيح بعض هذه التوجهات السلبية بشأنهم وأن يوفر الراحة لمجتمع محبي الدراجات النارية في مصر.