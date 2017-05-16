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شاهد: مصممة فرنسية تصنع "غليونا صحيا"

16/5/2017

صممت فرنسية غليونا نحاسيا قالت إنه قد يمثل أملا في تقديم "بديل صحي" للتدخين والسجائر الإلكترونية.

وقال ستيفاني مارين إن دافعها في تصميم هذا الغليون هو ما لاحظته من شعبية متزايدة للسجائر الإلكترونية، بهدف تجنب التأثيرات الضارة لاستنشاق النيكوتين من السجائر الإلكترونية.

وقالت ماري إن الغليون النحاسي الذي قامت بتصميمه، والذي أطلقت عليه اسم "سيفلو"، مصمم بحيث يتم النفخ فيه، ما يشجع مستخدميه على التنفس بعمق.

وأوضحت مارين أن فكرة الغليون "سيفلو" بسيطة للغاية، وتعتمد على التنفس من الأنف وهو ما يحفز الناقلات العصبية التي يستنشق الانسان من خلالها، قبل أن ينفخ في أنبوب الغليون.

وتابعت أن استمرار عملية الاستنشاق والنفخ يساعد في الحفاظ على انتظام التنفس.

وأشارت مارين إلى أن تصميم الغليون مستوحى من "غليون السلام المقدس" والذي كانت تستخدمه مجتمعات السكان الأصليين في أمريكا.

وعبر عدد من مستخدمي الغليون "سيفلو" في مدينة نيس الفرنسية عن ارتياحهم لاستخدام الغليون بتصميمه المميز والعملي، وحجمه الصغير، كما أنه يوفر لهم بديلا يمسكونه ويشاركون به أثناء جلسات التدخين مع أصدقائهم. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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