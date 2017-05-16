شاهد: في دمشق رغم الحرب سيارات تُطلب بتطبيق جوال

على الرغم من الحرب المستعرة في سوريا منذ ست سنوات لم يتوقف السوريون عن التفكير في تحسين حياتهم ولا عن السعي للالتحاق بقطار التكنولوجيا الذي يسير بسرعة كبيرة.

فعلى غرار (خدمة أوبر) لسيارات الأجرة تتوفر الآن (خدمة ملَاح) في سوريا من خلال شركة طورت تطبيقا على الهواتف المحمولة يتيح لعملائها، في دمشق وحلب بشكل أساسي، طلب سيارات الأُجرة عبر هواتفهم.

وقال محمد ملّاح مؤسس خدمة ملّاح إن عائلته كانت تملك خدمة لسيارات الأجرة في 2006 تسمى (تكسي تل) في حلب.

وبعد أن اضطرت لوقف المشروع بسبب الحرب انتقلت عائلة ملَاح إلى مصر حيث أقامت عدة أشهر قبل أن تعود لدمشق لتستأنف تشغيل مشروعها.

وجلبت العائلة ما بقي من السيارات من حلب وواصلت تقديم الخدمة تحت نفس الاسم خدمة ملَاح.

وأوضح محمد ملَاح أن سيارات شركتهم كانت تعمل في نقل الركاب بين المحافظات قبل أن يطلق في الآونة الأخيرة تطبيقا على الهواتف الذكية باسم ملَاح مشيرا إلى أنه شركة منفصلة عن (تكسي تل) وإن كانتا (الشركتان) تتعاونان معا.

وأوضح أن الخدمة تستهدف فئتين من الجمهور أولاهما تلك التي تحب التكنولوجيا الحديثة وترغب في أن تطلب سيارة أجرة من خلال تطبيق على الهاتف الذكي وثانيتهما الفئة التي تبحث عن أسعار أرخص.

وأشار ملَاح إلى أن هذه الخدمة تعطي إحساسا بالأمان للعميل حيث أن السيارة الأجرة التي يستقلها ليست مجرد سيارة أجرة عابرة في الطريق لكنها تتبع شركة فيها نظام محاسبة في حالة حدوث أي سوء تفاهم أو مشكلة.

وتُشغل خدمة ملَاح حاليا 50 سيارة أُجرة في دمشق و25 في حلب وتأمل في أن يتسنى لها توسيع أسطولها لكي تصل إلى مزيد من العملاء.