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شاهد: برلسكوني يصف زوجة ماكرون بـ "الأم الجميلة"

16/5/2017

علق رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، مازحا على فارق العمر بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته، ووصف زوجة ماكرون " بالأم الجميلة".

وقال برلسكوني الإثنين خلال فعاليات انتخابية في مدينة مونزا بالقرب من ميلانو "لدينا شاب يبلغ من العمر 39 عاما، تولى رئاسة فرنسا ويحظى بخبرة مهنية جيدة ولكنه فوق كل ذلك لديه أم جميلة أخدت بيده منذ أن كان صبيا".

ويبلغ ماكرون من العمر 39 عاما، في حين تبلغ زوجته بريجيت ماكرون 64 عاما.

أما برلسكوني نفسه ليس بغريب عن فارق العمر، إذ أن فرانشيسكا باسكال، صديقته أصغر منه بـ 49 عاما.

يذكر أنه جرى محاكمة برلسكوني لاتهامه بممارسة الجنس مع قاصر، ولكن تم تبرئته لنقص الأدلة، ومع ذلك ربما يمثل برلسكوني للمحاكمة مجددا لاتهامه بتقديم رشى لشهود النفي في القضية.  

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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