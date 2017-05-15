البث الحي
منوعات

قتل امرأة بوحشية بعد تعرضها لاغتصاب جماعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
15/5/2017

قالت الشرطة في ولاية هاريانا بشمال الهند اليوم الاثنين إن امرأة تعرضت لاغتصاب جماعي ثم قام المغتصبون بقتلها بوحشية بسحق جمجمة رأسها بالحجارة بعد أن هددت بإبلاغ السلطات.

وقال قائد الشرطة أشوين شينفي لرويترز إن الشرطة اعتقلت رجلين بتهمة القتل والاغتصاب في الجريمة التي وقعت في بلدة سونيابات كما يجري التحقيق مع ستة آخرين بعد أن اتهمتهم أم الضحية بالاشتراك في الجريمة.

وأضاف شينفي أن الرجال أخذوا المرأة التي كان عمرها 23 عاما في سيارة من مكان قريب من منزلها في سونيابات إلى مدينة روهتاك القريبة حيث قاموا باغتصابها وكان واحد منهم على الأقل يعرفها.

وقال "عندما قالت لهم إنها ستشكوهم قاموا بسحق جمجمة رأسها بالحجارة".

وأضاف أن أم الضحية سبق وأن سجلت شكوى ضد أحد المتهمين بسبب الضغط على ابنتها للزواج منها ولكن تم تسوية الخلاف بين الجانبين.

والعنف الجنسي ضد النساء قضية بالغة الحساسية في الهند حيث أثار الاغتصاب الجماعي البشع لطالبة في حافلة في نيودلهي في 2012 احتجاجات عامة على العنف المتأصل ضد النساء وتقاعس السلطات عن حمايتهن.

وطبقت الهند أحكاما أشد بالسجن ضد المغتصبين ووعدت بمحاكمة المتهمين في هذه الجرائم أمام محاكم "ذات إجراءات سريعة" ولكن جرائم الاغتصاب والهجمات بالأحماض والعنف المنزلي ضد المرأة مازالت شائعة.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)