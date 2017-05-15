شاهد: موقف محرج لميركل خلال استقبال ماكرون

تعرضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (الإثنين) إلى موقف محرج أمام وسائل الإعلام أثناء استقبال الرئيس الفرنسي الجديد ايمانويل ماكرون.

فعقب المؤتمر الصحفي الذي جمعهما في مقر المستشارية، ظلت ميركل تمد يدها لمصافحة ماكرون لعدة ثوانٍ قبل أن ينتبه ماكرون ويبادلها المصافحة.

وكانت ميركل تعرضت إلى موقف مشابه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عندما تجاهل ترمب دعوات الصحفيين بمصافحة ميركل أثناء لقائهما في البيت الأبيض شهر مارس أذار الماضي.

فبعد انتهاء لقاء ترمب وميركل بدأت عدسات المصورين بالتقاط الصور، وعلت أصوات المصورين بكلمة “مصافحة مصافحة”، ما دفع ميركل لأن تتمتم بصوت منخفض إلى الرئيس الأمريكي قائلة: “يريدون منا أن نتصافح”، لكن ترمب تجاهل حديثها تماماً وواصل النظر إلى عدسات كاميرات المصورين دون أن يبدي أي ردة فعل، وسط ذهول المستشارة الألمانية.