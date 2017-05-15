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شاهد: سباق لماكينات جز العشب

15/5/2017

شارك متسابقون من عدة دول في الجولة الأولى من بطولة بريطانيا لسباقات ماكينات جز العشب التي جرت في جنوب غرب بريطانيا.

وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات بناء على طراز وإمكانيات الماكينة التي يقوم بقيادتها.

وتمت إزالة جهاز جز الأعشاب من الماكينات تحسبا لوقوع حوادث بين السائقين.

ووضع السائقون الذين يخوضون السباق للمرة الأولى علامات حمراء على ملابسهم لتمييزهم، وحتى يقوم السائقون الأكثر خبرة بتفاديهم خلال أشواط السباق.

وستقام الجولة الثانية من البطولة نهاية شهر مايو/آيار الجاري، فيما ستجرى باقي جولات البطولة حتى منتصف شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

المصدر : أسوشيتد برس
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