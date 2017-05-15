شاهد: سباق لماكينات جز العشب

شارك متسابقون من عدة دول في الجولة الأولى من بطولة بريطانيا لسباقات ماكينات جز العشب التي جرت في جنوب غرب بريطانيا.

وتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات بناء على طراز وإمكانيات الماكينة التي يقوم بقيادتها.

وتمت إزالة جهاز جز الأعشاب من الماكينات تحسبا لوقوع حوادث بين السائقين.

ووضع السائقون الذين يخوضون السباق للمرة الأولى علامات حمراء على ملابسهم لتمييزهم، وحتى يقوم السائقون الأكثر خبرة بتفاديهم خلال أشواط السباق.

وستقام الجولة الثانية من البطولة نهاية شهر مايو/آيار الجاري، فيما ستجرى باقي جولات البطولة حتى منتصف شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل.