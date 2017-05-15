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تحذير .. هز الرضع يؤدي إلى نتائج كارثية

15/5/2017

أظهرت تقديرات لخبراء في ألمانيا أن ما يصل إلى 200 رضيع سنويا يعانون من تلف في الدماغ جراء تعرضهم للهز على يد الآباء في الغالب

أو مربين ذكور يفقدون السيطرة على أنفسهم في إحدى لحظات الضعف أو الإرهاق، حسبما أوضحت بيربل ميليش، وكيلة وزارة الصحة بولاية بادن فورتمبرغ جنوب ألمانيا خلال زيارة لمستشفى شتوتغارت الجامعي.

وحذرت ميليش الاثنين من هذا الهز الذي قد تكون له آثار كارثية "…لأنه يُفقد الرضيع فرصا أساسية للنمو".

شارك ممثلون عن حكومة ولاية بادن فورتمبرغ و مستشفى شتوتغارت الجامعي و  ممثلون عن شركة "TK" للتأمين الصحي في هذه الحملة التي ترمي لتوعية الآباء ضد هذه السلوكيات الخاطئة.

وأوضح ماركوس بلانكنبرج، مدير قسم الأعصاب للأطفال التابع للمستشفى الجامعي أن "ثوان قليلة من الهز تكفي لإلحاق إصابة خطيرة على الحياة بالرضيع" وذلك لأن عضلات الرقبة لا تستطيع تحمل الرأس الكبير للرضيع أثناء الهز.

وأشار بلانكنبرغ إلى أن هذا الهز يمكن أن يصيب الرضيع بنزيف في المخ ونوبات صرع وإعاقات جسيمة تستمر معه طوال حياته، وقال إن العدد الدقيق لهذه الإصابات الناتجة عن هز الأطفال الرضع غير معروف لدى الباحثين.       

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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