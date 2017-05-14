هذه توقعات سعر ومواصفات "أيفون 8"

قبل نحو 4 شهور من طرح هاتف (آيفون8)، توقع بنك أمريكي أن يبدأ سعر الهاتف الجديد من 1000 دولار مقابل 649 دولار للجيل الحالي "آيفون7 إس".

فقد أصدر بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأمريكي تقريرا توقع فيه أن يبدأ سعر الهاتف الجديد من 1000 دولار مقابل 649 دولار للجيل الحالي "آيفون7 إس".

وبحسب "أبل" فإن "آيفون8" سيكون مزودا بشاشة مقاس 5.8 بوصة تعمل بتكنولوجيا "أو.إل.إي,دي" إلى جانب إمكانات ما يعرف بالواقع المعزز ثلاثي الأبعاد وهو ما يؤكد الشائعات التي ترددت كثيرا عن خصائص هذا الهاتف.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن التقرير الذي أعدته "سيمونا جانكوفسكي" المحللة الاقتصادية في "غولدمان ساكس" القول "مع بقاء 4 أشهر فقط تفصلنا عن طرحه (آيفون8) نعتقد أن أبل استقرت الآن على التصميم النهائي له".

وذكر الموقع أن هناك تقارير تشير إلى أن "أبل" ستطرح جيلا جيدا من الهاتف الذكي "آيفون 7" باسم "آيفون7 إس" و"آيفون 7 إس بلس" وبنفس سعر الجيل الحالي الذي يبدأ من 649 دولار. وتقول "جانكوفسكي" إنها لا تعتقد أن الهاتف "آيفون 7 إس بلس" سيكون مزودا بشاشة "أو.إل.إي.دي" وأن خصائصه ستكون نفس خصائص الجيل الحالي باستثناء زيادة سرعة المعالج وتحسين قدرات البطارية.