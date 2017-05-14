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شاهد| مواطن للسيسي: أرسلت لك قبلة .. والسيسي: "موصلتنيش"

14/5/2017

قاطع مواطن من محافظة قنا، جنوب مصر، الحضور خلال افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، مطالبا السيسي الاستماع لاستغاثته.

وطالب السيسي المواطن حمام علي عمر بالحضور والشرح على الخرائط  لتوضيح مشكلته أمام الجميع، وقال حمام للسيسي: أقسم بالله لو وضعت محبتك ومعزتك في كفة والتحديات والصعاب والمشكلات في كفة لرجحت محبتك ومعزتك.. فقرنا لا يقف ضد محبتك".

وتابع :"نحن نحبك ويحسبنا الجاهل أغنياء من التعفف ولكن كان لا بد من أن نقول لك حقيقة ما يحدث، أنا الوحيد  من قرية المراشدة ولو سكت ولم أتحدث أهلي هيضربونى بره ولذا كان لابد أن أعرض المشكلة".

وخلال شرح حمام قال له أمام الجميع: "أرسلت لك قبلة مع وزير الإسكان مصطفى مدبولي، فرد عليه السيسي: موصلتنيش (لم تصلني)، فتابع حمام: أرسلت لك قبلة أيضا مع اللواء كامل الوزير وقال لي سأوصلها للرئيس، وأرسلت لك قبلة أيضا مع وزير التموين".

وفي ختام الشرح أهدى المواطن للسيسي درعا من أهالي قريته تعبيرا عن حبهم له.

المصدر : الجزيرة مباشر
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