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شاهد: كلب يفترس رجلا ويأكل أجزاء من جسده

14/5/2017

قتل كلب من فصيلة روت وايلر الشرسة عاملا وأكل أجزاء من جسده في مزرعة بمدينة بانيبات في ولاية هاريانا الهندية.

وكان العامل "ماني رام" يفك قيود كلب الحراسة بالمزرعة بعد وصوله إلى العمل عندما هاجمه الأخير فجأة.

وأظهر مقطع فيديو الكلب وهو جالس بجوار جثة العامل ويقطر الدم من فمه، فيما كان عدد من السكان المحليين ورجال الشرطة يحاولون الاقتراب منهما وتخليص جسد الضحية وتخويف الكلب بالعصي والطوب، وبالفعل تمكنوا من إبعاد الكلب وتغطية الجثة تمهيدا لنقلها.

وقال شهود عيان إن الكلب أغلق فكه حول حلق الضحية البالغ من العمر 52 عاما وخنقه حتى الموت، ولم يتوقف عند ذلك الحد، بل بدأ بافتراس وتناول أجزاء من وجهه ويده وصدره.

وحتى بعد أن قامت الشرطة أخيرا بإخراج الجثة، استغرق الأمر أربع ساعات للقبض على الكلب الذي يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وهو الآن قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

وقال نائب مدير الشرطة جاغديب دوهان: "لا أحد يريد أن يقترب من الكلب بسبب سلوكه العدواني".

المصدر : الجزيرة مباشر + ذا صن
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