شاهد: طرد أسرة من طائرة بسبب "كعكة عيد ميلاد"

قالت أسرة أمريكية إن طاقم طائرة تابعة لشركة "جيت بلو" قاموا بطردهم من على متن الطائرة بسبب "كعكة عيد ميلاد".

ونقلت صحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية (السبت) عن الأمريكي كاميرون بيرك أنهم تعرضوا للطرد من على متن رحلة للشركة أثناء توجههم من مطار كينيدي بولاية نيويورك إلى مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا للاحتفال بعيد زوجته الأربعين.

وقال بيرك إنه كان متوجها إلى لاس فيغاس مع زوجته وطفليهما في 3 مايو/أيار الجاري للقاء باقي أفراد العائلة للاحتفال بعيد ميلاد زوجته.

وأوضح أنهم كانوا يحملون معهم على متن الطائرة كعكة عيد الميلاد الخاصة بزوجته، وتم وضعها في إحدى الحجيرات المخصصة لأمتعة الركاب فوق رؤوس الركاب.

وتابع قائلا إن المشكلة حدثت عندما طلبت منه واحدة من أفراد الطاقم نقل الكعكة من مكانها فقام بنقلها إلى حجيرة أخرى، فطلبت منه نقلها إلى أسفل المقعد الذي أمامه، ففعل ذلك.

عندئذ ظهرت مضيفة أخرى قامت بتوبيخ زميلتها قبل أن تتجه لتوبيخ بيرك نفسه، الذي سألها عما إذا كانت مخمورة أم لا، بسبب سلوكها المندفع، ما جعلها تواصل توبيخه.

وأوضح بيرك أنه عندئذ جاء أحد موظفي الشركة وطلب منه مغادرة الطائرة مع أسرته، ما دفعه إلى تسجيل الموقف بهاتفه المحمول.

وتابع قائلا إن اثنين من شرطة المطار صعدوا على متن الطائرة للتحقيق في الموقف، حيث توصلوا إلى أنه لم يخطئ، ولكن بمجرد نزولهما من الطائرة أمر طاقم الطائرة جميع الركاب بالخروج من الطائرة أجل إنزال أسرة بيرك من على متنها، ما أدى إلى بكاء أطفاله بشدة، وهو ما لم يشفع لهم لدى طاقم الطائرة الذين أصروا على إنزالهم من على متن الرحلة.

لكن شركة جيت بلو قالت إن أسرة بيرك هي المخطئة بسبب وضع كعكة عيد الميلاد في حجيرة مخصصة لمعدات الأمان، وبسبب رفضهم نقل الكعكة من مكانها.

وقال متحدث باسم الشركة إن أسرة بيرك تعاملت بشكل غاضب ووجهوا شتائم لأفراد الطاقم.