تعرف على أشهر أسماء المواليد في أمريكا لعام 2016

تصدر اسما "إيما" و"نوح" قوائم الأسماء التي أصدرتها إدارة الضمان الاجتماعي لأكثر الأسماء شيوعا بالنسبة للفتيات والصبية الذين ولدوا في الولايات المتحدة في عام 2016.

ويأتي اسم نوح في المقدمة للسنة الرابعة على التوالي بالنسبة لأسماء الذكور، فيما تصدر اسم إيما للسنة الثالثة بالنسبة للفتيات.

وتقوم الإدارة التي نشرت أحدث نتائجها يوم الجمعة بجمع قوائم أكثر الأسماء شعبية من بين المواليد كل عام.

وكانت الأسماء العشرة الأكثر شيوعا في عام 2016 بالنسبة للذكور: هي نوح وليام ووليام وماسون وجيمس وبنيامين ويعقوب ومايكل وإيليجا وإيثان.

وبالنسبة للفتيات كانت أكثر الأسماء شيوعا إيما وأوليفيا وآفا وصوفيا وإيزابيلا ومايا وتشارلوت وأبيغيل وإيملي وهاربر.

وقبل أن يعتلي اسم نوح الصدارة بالنسبة للصبية كان الآباء يفضلون اسما آخر من العهد القديم وهو اسم يعقوب خلال الأربعة عشر عاما السابقة. وكان اسم مايكل هو الذي يتصدر القائمة خلال معظم النصف الأخير من القرن العشرين.

وقبل عام 2014 كانت الأسماء الأكثر شعبية للفتيات في القرن الواحد والعشرين هي صوفيا وإيزابيلا وإيملي.

وخلال النصف الثاني من القرن العشرين كانت أسماء جيسيكا وأشلي وجينيفر وليزا وماري تتناوب كأفضل أسماء الإناث المفضلة لدى الآباء.

وخلال المائة عام الماضية كان اسم ماري هو الاسم الذي يختاره الآباء لإطلاقه على المواليد من الفتيات.