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منوعات|النرويج

شاهد: مشاغبة أمير نرويجي صغير تخطف الأنظار أثناء احتفال ملكي

13/5/2017

في الوقت الذي تجمّع النبلاء النرويجيون على شرفة قصر أوسلو للاحتفال بميلاد الملك هارالد وزوجته وإلقاء التحية على الملايين من الحشود، كان الأمير الصغير سفيري ماغنوس يغرد خارج السرب.

حيث رصدت الكاميرات الأمير البالغ من العمر 11 عاما وهو يداعب الحضور بحركات غريبة مستخدما وجهه ويديه.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن الحركة التي قام بها الأمير الصغير هي رقصة شعبية تسمى الـ"داب".

وقد برز الأمير المشاغب سفيري ماغنوس البالغ من العمر الـ11 سنة، وهو الطفل الأصغر سنّاً لولي العهد الأمير هاكون وولية العهد ميت ماريت، نجما للاحتفال بعد أن خطف الأنظار حين قام بحركة الرقص لتلطيف الأجواء وتلاها سلسلة من العروض السخيفة على الشرفة، ولحسن الحظ كانت ابنة عمه ليا إيزادورا بن متنبّهة فنكزته بخفة بيدها.

ويبدو أنّ روح الفكاهة التي يتمتّع بها الأمير تدور بشكل واضح بين أعضاء الأسرة الحاكمة، حيث إنّ والده ولي العهد هاكن قام بمزحة فحلق لحيته في منتصف الخطاب في حفل عشاء الليلة السابقة بمناسبة عيد ميلاد ملكي النرويج الثمانين.

المصدر : ديلي ميل
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