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شاهد: مشاجرة طريفة بين حيوانات الباندا للحصول على الطعام

13/5/2017

أظهر مقطع فيديو لقطات مضحكة لمجموعة من حيوانات الباندا داخل إحدى مؤسسات الأبحاث العلمية أثناء إطعامها.

وتظهر حيوانات الباندا في الفيديو وهي تتشاجر مع بعضها البعض للحصول على التفاح والكيك الذي يعطيه الحارس لها.

ويظهر أحد حيوانات الباندا في الفيديو وهو يصرخ أثناء توجيه الطعام له، فيما يحاول باندا آخر إزاحته عن طريقه للحصول على الطعام بدلا منه.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت المقطع، إن الفيديو يعود تاريخه إلى عام 2011، لكنه ظهر وانتشر مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل
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