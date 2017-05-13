شاهد: حرائق غامضة تصيب العشرات من سيارات بي أم دبليو في أنحاء متفرقة من العالم

سلطت وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية الضوء على ظاهرة تعرض العشرات من سيارات "بي أم دبليو" إلى حرائق مفاجئة وغامضة لم يعرف سببها حتى الآن.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها مواقع إخبارية وقنوات فضائية اندلاع حرائق بشكل مفاجئ في سيارات بي أم دبليو في مناطق متفرقة من العالم.

واستعرضت قناة "ABC" الأمريكية عددا من القصص والحالات التي تعرضت فيها سيارات بي أم دبليو للاحتراق لأسباب مجهولة أثناء توقفها، وذلك ضمن تحقيق تلفزيوني أذاعته ضمن برنامج "صباح الخير أمريكا"، أبرزهم حادثة تسببت في احتراق منزل مالك السيارة بعد أن امتد الحريق من المرآب إلى المنزل.

ووجد التحقيق أن أكثر من 40 سيارة اشتعلت فيها النيران أثناء توقفها في الولايات المتحدة على مدار السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى توثيق حوادث أخرى مماثلة فى السويد والصين والهند وكوريا الجنوبية، وأن هذه الحرائق ممتدة في الكثير من نماذج وأنواع بي إم دبليو عبر السنوات، وهو الأمر الذي أصاب مالكي سيارات بي أم دبليو بالقلق الشديد.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الصحيفة إنه عقب موجة حوادث مماثلة في كوريا الجنوبية، اكتشف تحقيق حكومي وجود تسرب محتمل فى الوقود، مما أدى إلى استدعاء 1700 سيارة، ولكن من غير المعروف ما إذا كانت الحرائق الأمريكية تتعلق بهذه القضية.

وعلقت بي أم دبليو على الظاهرة نافية وجود أي مشكلات في جودة سياراتها أو مكوناتها، قائلة إنها لا تجد سببا يدعو مالكي سياراتها للقلق. وأضافت الشركة في تصريحات لقناة "ABC" إن الحرائق يمكن أن تنتج عن مجموعة واسعة من الأسباب الخارجية التي لا علاقة لها بوجود عيب في المنتج والتي لا يمكن للمصنع السيطرة عليها، بما في ذلك الصيانة غير السليمة من قبل ورش الصيانة غير المصرح بها، وتعديلات ما بعد البيع، وغيرها من الأسباب.