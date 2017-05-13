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منوعات|مصر

شاهد: الكشف عن 17 مومياء في مصر

13/5/2017

كشفت مصر عن عدد كبير من المومياوات السليمة كانت موجودة في جبانة أثرية عثرت عليها مؤخرا بعثة مصرية في منطقة تونة الجبل في محافظة المنيا جنوبي البلاد.

والجبانة، التي تعود للعصر اليوناني الروماني، عبارة عن سراديب ودهاليز وآبار وتضم نحو 17 مومياء بينها 13 مومياء في حالة سليمة إضافة إلى توابيت خشبية وأوان فخارية وعملات معدنية.

وقال محمد صلاح الخولي رئيس بعثة كلية الآثار بجامعة القاهرة إن الجبانة تقع على عمق ثمانية أمتار تحت الأرض وتم اكتشافها بعد استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحديدا جهاز يعرف بالرادار الأرضي.

وأضاف الخولي أن المومياوات التي عثر عليها على درجة جيدة جدا من التحنيط تدل على أنها لمجموعة من علية القوم أو ربما مجموعة من الكهنة الذين كانوا يعملون بخدمة معبد تحوتي رب هذه الجبانة.

وأشار إلى أن أهمية هذه الجبانة تعود إلى أنها "تمثل أول جبانة آدمية في هذه المنطقة في مصر الوسطى وربما في مصر بهذا العدد من المومياوات".

المصدر : رويترز
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