شاهد: أكبر تلسكوب فضائي على الإطلاق لدراسة الكواكب وفهم الكون

العلماء في الولايات المتحدة مشغولون بتجميع واختبار ما يقولون إنه أكبر تلسكوب فضائي فلكي تم بناؤه على الإطلاق، لدراسة تطور الكواكب والنجوم والمجرات للوصول إلى فهم أكبر للكون.

وفي مركز (غودارد لرحلات الفضاء) التابع لوكالة ناسا في ضواحي واشنطن العاصمة، يجري تجميع واختبار ما يعتبر أكبر تلسكوب فضائي فلكي على الإطلاق، وهو التلسكوب الفضائي العملاق "جيمس ويب" والذي سيطلق إلى الفضاء في أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل من غيانا الفرنسية، ويتراوح عمره الافتراضي بين خمس وعشر سنوات.

يقول مدير المشروع بيتر جنسن "إنه أكبر تلسكوب أطلقناه إلى الفضاء، وهو أكبر من حجم الصواريخ وله غطاء شمسي كبير ".

ويساعد التلسكوب علماء الفلك على مراقبة أقرب علامات المجرات، وعلى فهم كيفية تشكيلها على مدى مليارات السنين، حيث إن تلسكوب جيمس ويب الفضائي لديه قدرة على تجميع الضوء أكبر سبع مرات من سابقه تليسكوب الفضاء (هابل).

ويعمل التلسكوب أيضا على الأشعة تحت الحمراء، بدلا من الأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي، وتقول وكالة الفضاء الأوربية إن هذا سيتيح للتلسكوب الولوج من خلال الغاز والغبار المحيط بالمناطق التي تتشكل فيها النجوم والكواكب.

يقول عالم المشروع بيار فرويت "لقد تم بناء جيمس ويب في البداية لرؤية المجرات وعند تشكيلها ونحن نحاول أن ننظر حقا في المائة مليون سنة الأولى من الكون وننظر في تشكيلها".

ويتابع "التلسكوب حساس جدا، بحيث يمكنه الكشف عن حرارة نحلة على سطح القمر وتفاصيل حجم عملة معدنية على مسافة حوالي 24 ميلا (حوالي 40 كيلومترا).

وسمي التلسكوب باسم مسؤول من ناسا من عهد أبولو، وهو مشروع مشترك بين وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الأوربية (إيسا) ووكالة الفضاء الكندية (سسا).

وقد تم بناؤه من قبل أكثر من ألف و200 من العلماء والمهندسين والفنيين المهرة من أربعة عشر بلدا مختلفا.

ويقول إريك سميث، مدير برنامج ناسا "الشراكات الدولية مهمة للغاية بالنسبة لناسا".

ويتابع "من منظور أناني، أريد أن أحصل على أفضل الأفكار من جميع أنحاء العالم لإيجاد أفضل العلوم".

وعلى عكس تليسكوب الفضاء هابل، الذي يدور حول الأرض، فإن جيمس ويب سيدور حول " نقطة لاغرانج L2"، أكثر من 1.6 مليون كيلومتر من الأرض.

وفي وقت لاحق من هذا العام، سيتم دمج التلسكوب مع "حاجب الشمس والمركبة الفضائية".