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سرقة مسودة نادرة لإحدى روايات هاري بوتر

سرقة مسودة نادرة لإحدى روايات هاري بوتر
سرقة مسودة نادرة لإحدى روايات هاري بوتر
13/5/2017

سرقت مسودة نادرة لإحدى روايات هاري بوتر كتبت بخط اليد من قبل المؤلفة جيه. كيه. رولينج على بطاقة بريدية خلال عملية سطو في وسط إنجلترا.

وقالت الشرطة الجمعة إن المسودة النادرة لإحدى روايات هاري بوتر والتي كتبت بخط اليد من قبل المؤلفة "جيه. كيه. رولينغ "على بطاقة بريدية سرقت خلال سطو في وسط إنجلترا، وناشدت المعجبين بالساحر عبر أنحاء العالم تقديم المساعدة.

المسودة التي أعدت قبل ثلاث سنوات من ولادة هاري بوتر والتي بيعت مقابل 25000 جنيه أسترليني (32152 دولار) في مزاد خيري في عام 2008 سرقت من عقار في برمنغهام بين 13 و 24 أبريل / نيسان.

وكتبت رولينغ ، على تويتر "يرجى عدم شرائها إذا عرضت عليك، فقد بيعت أصلا في المزاد إلى إنجليش بن وهي المالك الذي يدعم حريات القرّاء من خلال تقديم العطاءات لذلك".

وتم التبرع بعائدات المزاد إلى "إنجليش بن "وهي منظمة تدافع عن حرية التعبير "وديسليكسيا أكشن".

وقال بول جوانسي المسؤول بشرطة وست ميدلاندز "الأشخاص الوحيدون الذين سوف يشترون هذه القطعة الفريدة هم المشجعون الحقيقون لهاري بوتر، نناشد أي فرد يرى هذه القطعة أو تعرض عليه للبيع الاتصال بالشرطة".

وبيعت أكثر من 450 مليون نسخة من الكتب الأصلية السبع لهاري بوتر في كل أنحاء العالم في 79 لغة. وحقق امتياز السينما أكثر من 7 مليارات دولار في كل أنحاء العالم. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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