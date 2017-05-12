شاهد: نقل ضريح أثري في تركيا عمره أكثر من 550 عاما

نقلت السلطات التركية ضريحاً أثرياً يبلغ عمره نحو 550 عاماً، لمسافة 2 كيلومتر، في ولاية باطمان جنوب شرقي البلاد.

واستغرقت عملية نقل ضريح "زينل بيك"، نحو 3 ساعات ونصف الساعة، من موقعه الأصلي في منطقة بحيرة سد "إلي صو"، إلى حديقة "حسن كيف" الثقافية، التي تبعد مسافة 2 كيلومتر عن موقعه.

وجرت عملية النقل، بموجب قرار اتخذته وزارة الغابات والمياه التركية، لتفادي خطر أن تغمر مياه البحيرة، الضريح.

وزينل بيك، هو ابن "أوزون حسن" رئيس قبائل "الآق قويونلو" وهي قبائل تركمانية، حكمت شرقي الأناضول، وأذربيجان والعراق وأفغانستان ومناطق في آسيا الوسطى ما بين 1467 و1502 للميلاد.

ويعتبر ضريح زينل بيك، هو آخر ما بقي من تاريخ قبائل "الآق قويونلو" والتي تعني بالعربية "الخروف الأبيض".

وقتل زينل بيك، عام 1473 خلال معركة ضد الدولة العثمانية.