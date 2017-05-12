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شاهد: عرض ساخر من متحدث البيت الأبيض في شوارع نيويورك

12/5/2017

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر الممثلة الكوميدية الأمريكية ميليسا مكارثي وهي تتجول في مدينة نيويورك فوق منصة وهمية للبيت الأبيض

اليوم الجمعة وهي تجسد دور المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر.

وقالت مصادر قريبة من الممثلة الأمريكية التي تقلد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في برنامج تليفزيوني إنها كانت تمثل مشاهد خارج الاستوديو.

وسبق أن أعرب سبايسر عن امتعاضه من تقليد مكارثي له في برنامج SNL الساخر قائلا " مبالغا فيه ومكارثى يجب أن تهدأ قليلا في أدائها".

وتظهر مكارثي، سبايسر في برنامجها على أنه شخصية عصبية ويهاجم الإعلاميين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية
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