البث الحي
منوعات

شاهد: رجل يطير في معرض بألمانيا

12/5/2017

تحدى المخترع البريطاني ريتشارد براوننغ قانون الجاذبية واستطاع أن يطير إلى علو منخفض بواسطة بدلة حديدية قام بصنعها.

وظهر المخترع البريطاني في ساحة معرض التكنولوجيا في برلين الجمعة وهو يطير ببدلة تشبه بدلة الرجل الحديدي، حيث تمكن البريطاني براوننغ من صنع بدلة للطيران، مقاومة للجاذبية تحركه في الهواء في اختراع ما زال في مرحلة التجريب.

وتتألف البدلة من هيكل خارجي مصمم خصيصًا، وخوذة وستة محركات طائرة مصغرة تسمح بالإقلاع العمودي، وعلى المستخدم التحكم بالاتجاه والسرعة من خلال ذراعيه، وتتيح هذه التقنية للمستخدم الطيران عشر دقائق متواصلة، والتنقل بسرعة 321 كم/ سا، والطيران على ارتفاع حوالي كيلومتر، إلا أنه ولأسباب تتعلق بالسلامة حافظ براوننغ في اختباره التجريبي على ارتفاع وسرعة منخفضين. 

ويرى براوننغ أن هذه التقنية ستستمر في إثارة الاهتمام والتطور خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من أن الاختراع ما زال في مراحل تطوره الأولى، فإن الاهتمام الذي يلقاه ومن ضمنه اهتمام الجيش البريطاني، يعني أن هذه التقنية قد تتطور إلى شيء عملي، ويعني من جهة أخرى، إننا لم ندخل بعد في حقبة جديدة للطيران، إلا أن الاختراع يشكّل نقطة انطلاق مهمة في محطاتها.

وحتى يأتي الوقت الذي يصبح فيه الحلم حقيقة، يظلّ المخترع براوننغ يتنقل ببدلته الطائرة في معارض التكنولوجيا حول العالم.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)