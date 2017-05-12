شاهد: رجل يطير في معرض بألمانيا

تحدى المخترع البريطاني ريتشارد براوننغ قانون الجاذبية واستطاع أن يطير إلى علو منخفض بواسطة بدلة حديدية قام بصنعها.

وظهر المخترع البريطاني في ساحة معرض التكنولوجيا في برلين الجمعة وهو يطير ببدلة تشبه بدلة الرجل الحديدي، حيث تمكن البريطاني براوننغ من صنع بدلة للطيران، مقاومة للجاذبية تحركه في الهواء في اختراع ما زال في مرحلة التجريب.

وتتألف البدلة من هيكل خارجي مصمم خصيصًا، وخوذة وستة محركات طائرة مصغرة تسمح بالإقلاع العمودي، وعلى المستخدم التحكم بالاتجاه والسرعة من خلال ذراعيه، وتتيح هذه التقنية للمستخدم الطيران عشر دقائق متواصلة، والتنقل بسرعة 321 كم/ سا، والطيران على ارتفاع حوالي كيلومتر، إلا أنه ولأسباب تتعلق بالسلامة حافظ براوننغ في اختباره التجريبي على ارتفاع وسرعة منخفضين.

ويرى براوننغ أن هذه التقنية ستستمر في إثارة الاهتمام والتطور خلال الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من أن الاختراع ما زال في مراحل تطوره الأولى، فإن الاهتمام الذي يلقاه ومن ضمنه اهتمام الجيش البريطاني، يعني أن هذه التقنية قد تتطور إلى شيء عملي، ويعني من جهة أخرى، إننا لم ندخل بعد في حقبة جديدة للطيران، إلا أن الاختراع يشكّل نقطة انطلاق مهمة في محطاتها.

وحتى يأتي الوقت الذي يصبح فيه الحلم حقيقة، يظلّ المخترع براوننغ يتنقل ببدلته الطائرة في معارض التكنولوجيا حول العالم.