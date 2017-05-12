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منوعات|الفلبين

شاهد: حوت من البلاستيك على شاطئ المحيط

12/5/2017

صنعت منظمة مهتمة بالبيئة هيكلا لحوت من مخلفات البلاستيك بطول 15 مترا وعرض مترين على شاطئ بلدة نياك جنوبي مانيلا بالفلبين.

ووضع ناشطون في جماعة السلام الأخضر "جرينبيس" المدافعة عن البيئة، بالفلبين الهيكل وحوله 60 كيلوغراما من الزجاجات والأكواب والأكياس البلاستيكية وغيرها من المخلفات جُمعت من المنطقة.

ويقول ناشط في الحملة إن الهدف من الهيكل هو تنبيه الناس لأهمية الحد من إلقاء مخلفات البلاستيك في المحيط.

وذكر تقرير صدر في عام 2015 ونشرته مجلة ساينس العلمية أن الفلبين تأتي في المرتبة الثالثة بين الدول التي تلقي أكبر قدر من المخلفات البلاستيكية في المحيط. وتأتي الصين في المقدمة وتليها إندونيسيا في المركز الثاني بالقائمة.

وقال التقرير إن الفلبين تُخرج في المتوسط نحو 2.7 مليون طن متري من مخلفات البلاستيك سنويا يُلقى منها نحو 20 في المئة في المحيط.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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